Добыча на месторождениях "Мишовдаг" и "Келамеддин" увеличится

В 2021 году на месторождениях ”Мишовдаг“ и ”Каламеддин" прогнозируется добыча 0,64 млн баррелей нефти

В 2021 году на месторождениях "Мишовдаг" и "Каламеддин" прогнозируется добыча 0,64 млн баррелей нефти.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на бюджет Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2021 год.

Согласно информации, в 2020 году с месторождения прогнозировалась добыча 0,63 млн баррелей нефти, что на 1,6% меньше прогноза на 2021 год.

В 2019 году этот показатель составил 0,7 млн баррелей, что на 8,6% больше прогнозного показателя текущего года.

Месторождение "Мишовдаг" находится в 80 км к юго-западу от Баку. Введен в эксплуатацию с 1956 года. На месторождении пробурено 754 скважины.

Месторождение "Келамеддин" расположено к северо-западу от станции Гаджигабул, в центральной части хребта Келамеддин. Месторождение открыто в 1978 году, сдано в эксплуатацию в 1980 году. Всего на месторождении пробурена 151 скважина.