На месторождении Кашаган возобновлена добыча нефти

В прошедшее воскресенье после успешного завершения первого планово-предупредительного технического обслуживания производственных объектов добыча нефти на месторождении Кашаган была возобновлена на 10 дней раньше запланированного срока.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства энергетики.

"Слаженная совместная работа Министерства энергетики, полномочного органа ТОО PSA и оператора – компании "НКОК" по качественной и своевременной подготовке к проведению капитального ремонта позволила успешно завершить предусмотренный объем работ на 10 дней раньше плана. Таким образом, ремонт был завершен в течение 35 дней вместо запланированных 45. Только это нам позволит добыть в текущем году на три миллиона баррелей нефти больше запланированного объема", – сказал министр энергетики Канат Бозумбаев, слова которого цитируются в пресс-релизе.

В тот же день уровень суточной добычи достиг 70 тысяч баррелей. Работы по наращиванию добычи до полной загрузки производственных мощностей будут продолжены, и уже в начале июня Кашаган должен выйти на уровень добычи в 370-400 тысяч баррелей в сутки благодаря проведенному объему работ в период планово-предупредительного ремонта (ППР).

Напомним, что 14 апреля 2019 года оператор месторождения Кашаган приступил к проведению планового капитального ремонта на заводе "Болашак" и острове "Д" с полной остановкой производства. Запланированный объем работ предусматривал вскрытие, инспекцию, ремонт и обслуживание сосудов, предохранительных клапанов, переоборудование добывающих скважин в нагнетательные, установку дополнительных ребойлеров и другие производственные операции в течение 45 дней.

Согласно производственным планам оператора, возобновление добычи предусматривалось с 29 мая т. г. В настоящее время продолжается пуско-наладка оборудования морского и наземного комплексов, тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматических систем управления технологических процессов.

Месторождение Кашаган является одним из крупнейших обнаружений нефти за последние 40 лет, а его извлекаемые запасы составляют примерно 9-13 млрд баррелей нефти. Учитывая сложность и особую специфику производственной безопасности, проектирования, логистики, а также суровые климатические и экологические условия, Кашаган является наиболее сложным отраслевым проектом в мире. Освоение месторождения Кашаган будет осуществляться в несколько этапов. В настоящее время ведется реализация этапа 1, также известного как "программа опытно-промышленной разработки". Последующие этапы освоения месторождения находятся на стадии планирования.

Участниками консорциума являются: "Аджип Каспиан Си Б.В". (16,807%), КННК Казахстан Б.В. (8,333%), "ЭксонМобил Казахстан Инк". (16,807%), "Инпекс Норт Каспиан Си, Лтд". (7,563%), "КМГ Кашаган Б. В". (16,877%), "Шелл Казахстан Девелопмент Б.В". (16,807%) и "Тоталь ЭиП Казахстан" (16,807%). "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В." является уполномоченным от имени подрядных компаний оператором, осуществляющим деятельность в соответствии с СРПСК.