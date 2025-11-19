Депутат: Падение цен на нефть на $10 может повлиять на доходы бюджета

Снижение среднегодовой цены нефти на мировом рынке на $10 может напрямую повлиять на доходы государственного бюджета в общей сложности на 250-300 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год" на сегодняшнем пленарном заседании парламента заявил депутат Гейдар Асадов.

По его словам, в следующем году поступления в бюджет из нефтегазового сектора прогнозируются в размере 16,4 млрд манатов, из которых 12,8 млрд манатов составляет трансферт из Государственного нефтяного фонда Азербайджана: "То есть, независимо от того, продается ли нефть по 1 или 100 долларов США, этот трансферт обязателен и будет выплачен в бюджет. Таким образом, изменение цены на нефть может повлиять только на оставшиеся 3,6 млрд манатов. Это, конечно, поступления от налога на прибыль SOCAR и известных месторождений".

Асадов добавил, что потери от падения цен на нефть на $10 составят всего 0,6–0,7% бюджетных расходов: "Естественно, это не может создать никаких проблем в бюджете. Цена на нефть должна обсуждаться не в контексте ее прямого влияния на доходы и расходы бюджета, а в аспекте влияния цены на нефть на активы ГНФАР и их устойчивость".