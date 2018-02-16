Д.Кумсишвили: "Развитие Южного Газового Коридора играет большую роль в транзите карбогидрогенных ресурсов Каспия в Европу"

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ «Развитие Южного Газового Коридора крайне важно для транзита на европейские рынки карбогидрогенных запасов Каспийского моря».

Как передает грузинское бюро Report, об этом во время встречи с региональным директором BP Гарри Джонсоном в рамках Консультативного совета Южного Газового Коридора сказал вице-премьер Грузии Дмитри Кумсишвили.

Согласно информации министерства в центре внимания был перспективы развития строящегося для эксплуатации азербайджанского газа с месторождения «Шахдениз» в Турцию посредством газопровода Южный Кавказ. Была отмечена важность Южного Газового Коридора для транзита на европейские рынки карбогидрогенных запасов Каспийского моря.

Д.Кумсишвили оценил деятельность BP в Грузии как удовлетворительное. Он отметил, что проекты, осуществляемые BP в Грузии, имеют большое значение нге только с точки зрения энергетической безопасности Грузии, но для региона в целом и его экономического развития.