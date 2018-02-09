Citigroup: Нефть будет постепенно дешеветь

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Коррекция цен вниз на нефть на мировом рынке продолжается, и есть потенциал для их дальнейшего падения. Как сообщает Report, об этом предупреждают аналитики Citigroup.

По их мнению, на рынке нефти наступает сезонное ослабление спроса. Наряду с этим, ежесуточная добыча нефти в США на прошлой неделе превысила 10 млн баррелей, достигнув исторического рекорда. Относительная стабильность числа буровых установок в США в последнее время придала оптимизма трейдерам, в то же время резкий рост добычи может привести к сокращению длинных позиций.

В Сitigroup предсказывают, что добыча нефти в США может превысить 11 млн баррелей в сутки до конца лета. Управление энергетической информации (EIA) прогнозирует рост добычи до этих уровней в четвертом квартале года.

В Citigroup полагают, что средняя цена нефти Brent в первом квартале установится на отметке 65 долларов/баррель, во втором - 58 долларов/баррель, в третьем - 54 доллара/баррель, в четвертом – 52 доллара/баррель.