Чистые расходы Shell от продажи АЗС и завода в РФ превысили 80 млн долларов

Чистые расходы британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell от продажи АЗС и завода в России составили 83 млн долларов. Убыток от разницы курса равен 343 млн долларам.

Чистые расходы британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell от продажи АЗС и завода в России составили 83 млн долларов. Убыток от разницы курса равен 343 млн долларам.

Как передает Report со ссылкой на отчет компании, к концу года полностью прекратит долгосрочные покупки нефти из РФ у третьих лиц, кроме двух контрактов с небольшими независимыми производителями. Компания также по-прежнему работает над соглашением о выходе из проекта по добыче СПГ "Сахалин-2".

Прибыль компании по итогам второго квартала 2022 года выросла с 3,4 млрд до 18 млрд долларов на фоне резкого роста цен на нефть. Скорректированная EBITDA (прибыль до вычета процентов по займам, налог и амортизация) составила 23 млрд долларов.

Доля Shell в "Сахалин-2" составляет 27,5%. Компания объявляла о планах выхода из проекта по причине боевых действий России в Украине.