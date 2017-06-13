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    Число обеспеченных газом абонентов превысило 2 млн

    В мае зарегистрирован 6 431 новый абонент по сектору населения© Report.az

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В мае 2017 года в Производственном объединении "Азеригаз" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по сектору населения зарегистрирован 6 431 новый абонент.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", из них 3 599 абонентов приходятся на Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, 2 832 - на регионы.

    Таким образом, количество обеспеченных бытовым газом абонентов по стране достигло 2 045 046.

    На 1 июня 431 мечети и религиозному храму выделен лимит на бесплатное использование газа. 

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