Число обеспеченных газом абонентов превысило 2 млн

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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В мае 2017 года в Производственном объединении "Азеригаз" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по сектору населения зарегистрирован 6 431 новый абонент.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", из них 3 599 абонентов приходятся на Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, 2 832 - на регионы.

Таким образом, количество обеспеченных бытовым газом абонентов по стране достигло 2 045 046.

На 1 июня 431 мечети и религиозному храму выделен лимит на бесплатное использование газа.