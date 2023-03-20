Число нефтегазовых установок в США выросло впервые за пять недель

Рост числа действующих нефтяных и газовых буровых установок в США на отчетной неделе стал самым сильным более чем за четыре года. При этом совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок увеличилось впервые за пять недель.

Рост числа действующих нефтяных и газовых буровых установок в США на отчетной неделе стал самым сильным более чем за четыре года. При этом совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок увеличилось впервые за пять недель.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes.

Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 11-17 марта выросло на 8 единиц, до 754.

Общее число действующих установок на 91 единиц, или 13,7%, превышает показатель годичной давности.

По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США упало на 1 единицу, до 589 единиц, в то время как число действующих газовых установок выросло на 9 единиц, до 162.

По словам трейдеров, наблюдавшееся в последнее время снижение цен на энергоносители заставило несколько нефтегазовых компаний сокращать число используемых буровых установок в течение трех месяцев подряд, с декабря по февраль.

При этом добыча нефти в США в 2023 году может увеличиться до 12,4 млн баррелей в день с 11,9 млн баррелей в день в 2022 году, а в 2024 году достичь 12,6 млн баррелей в день. Об этом свидетельствуют представленные в марте прогнозы Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Однако оценки EIA были понижены в марте по сравнению с февральскими прогнозами.

Добыча природного газа в США может возрасти с 98,09 млрд кубфутов в день в 2022 году до 100,67 млрд кубфутов в день в 2023 году и составить 101,69 млрд кубфутов в день в 2024 году.