Число нефтегазовых буровых в мире сократилось впервые за пять месяцев

В феврале мировой парк нефтяных и газовых буровых установок увеличился на 7%

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в прошлом месяце сократилось после четырех месяцев повышения подряд.

Как передает Report со ссылкой на oilcapital, в среднем в минувшем месяце в мире работала 1 231 установка против 1 270 единиц в феврале. При этом мартовский уровень на 733 единицы меньше показателя за аналогичный месяц прошлого года,

В США количество нефтегазовых буровых установок в марте увеличилось на 10 единиц относительно предыдущего месяца и составило 408 единицы, говорится в ежемесячном отчете нефтесервисной компании Baker Hughes. В Канаде показатель сократился сразу на 63 единицы — до 108 единицы..

Количество буровых установок за минувший месяц в Африке выросло на 2 единицы (до 59 буровых), в Европе — также на 2 единицы (до 100 единиц), на Ближнем Востоке — на 1 единиц (до 261 единицы), в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 9 единицы (до 170). В Латинской Америке их число не изменилось и осталось на уровне 125 буровых.

Отметим, что в феврале мировой парк нефтяных и газовых буровых установок увеличился на 7%.