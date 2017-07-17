Число нефтегазодобывающих установок в США не изменилось

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Общее количество действующих нефтегазодобывающих установок в США в период с 8 по 14 июля не изменилось, оставшись на уровне 952. Это второй слабый показатель за последние 3 недели. Отметим, что число активных нефтегазодобывающих установок снизилось на 1 единицу после 23-недельного непрерывного роста двумя неделями ранее.

Как передает Report со ссылкой на данные Baker Hughes, по итогам отчетной недели число активных нефтяных буровых установок в США увеличилось на 2 единицы или 0,26% - до 765 единиц, газовых установок снизилось на 2 единицы или 1,06% - до 187, смешанных не изменилось, оставшись на уровне 0. В годовом выражении численность нефтяных установок выросла на 408 единиц или 114,3%, газовых – на 98 единиц или 110%, в целом же нефтегазодобывающих установок – на 506 единиц или 119,9%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель в 2,42 раза. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 52,5% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report прогнозирует движение нефтяных цен в диапазоне 45-55 долларов/баррель в ближайшие 3-6 месяцев: "Приближение цен на нефть к 45 долларам за баррель может замедлить рост числа активных нефтяных скважин в США. Повышение цен до 55 долларов приведет к активизации нефтяных установок".