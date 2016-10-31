Число буровых установок в США сократилось после 17 недель роста

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Общее количество нефтегазодобывающих установок в США за 22-28 октября выросло на 4 единицы или на 0,7% и составило 557.

Как передает Report со ссылкой на данные Baker Hughes, по итогам отчетной недели число активных нефтяных буровых скважин в США сократилось на 2 единицы или на 0,45% - до 441 единицы. Число газовых установок выросло на 4 единицы или 5,55% - до 114 единиц, смешанных - не изменилось, оставшись в количестве 2 единиц. Таким образом, в годовом выражении показатель нефтяных установок снизился на 137 единиц или 23,7%, газовых – на 87 единиц или 42,1%, в целом же, нефтегазодобывающих установок – на 218 единиц или 28,1%.

Напомним, что 25 мая этого года число действующих нефтяных установок достигло семилетнего минимума, составив 316 единиц. Сейчас их количество превышает минимальный показатель на 39,6%. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 72,6% ниже рекордного уровня.

Отметим, что число действующих нефтяных установок в США за последнюю неделю начало сокращаться после 17-недельного роста.

Аналитическая группа Report отмечает, что энергетики США приостановили деятельность ряда действующих буровых установок за отчетную неделю из-за профилактических работ. Кроме того, сейчас они находятся в ожидании саммита ОПЕК в Вене. Приостановление роста буровых установок за этот период говорит о том, что число сомневающихся в положительном исходе венского саммита растет. Аналитик Bloomberg Intelligence Эндрю Косгроув заявил, что, за исключением Пермского бассейна, в краткосрочной перспективе роста нефтедобычи не ожидается. Так, за отчетную неделю количество установок в этом бассейне не изменилось, оставшись на уровне 212 единиц. В других бассейнах не ожидается роста нефтедобычи при устойчивых ценах не выше 50-60 долларов за баррель.