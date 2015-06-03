"Честную" цену нефти назвали Ирак, Ангола и Венесуэла

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Цена на нефть от 75 до 80 долларов за баррель была бы честной, заявили на семинаре ОПЕК в Вене министры нефтяной промышленности Ирака, Анголы и Венесуэлы, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

По словам министра нефти Анголы Жозе Ботельо де Вашконселоша, хорошая цена для производителей - 80 долларов.

Представители Ирана и Эквадора воздержались от комментариев.

Ранее ОПЕК называла справедливой цену в 100 долларов за баррель, однако быстрый рост добычи сланцевой нефти в США и обострение конкуренции заставили картель нефтедобывающих стран пересмотреть свои оценки.

Россия, заявил в Вене министр топлива и энергетики России Александр Новак, в состоянии поставлять нефть на мировой рынок "в очень широком диапазоне цен".

По его словам, добыча в России останется на уровне 10,5 млн. баррелей в сутки. Цены, которые сформировались сейчас, "достаточно комфортны для нефтяной отрасли и мировых рынков", цитирует Новака РИА Новости.