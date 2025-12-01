Цены на нефть выросли из-за опасений по поставкам и нового плана ОПЕК+

Цены на нефть выросли в понедельник после того, как страны ОПЕК+ подтвердили намерение сохранить объемы добычи на прежнем уровне.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Агентство отмечает, что дополнительную поддержку рынку оказало обострение напряженности между США и Венесуэлой, а также остановка экспорта Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) после крупной атаки беспилотников.

Фьючерсы на нефть Brent поднялись на $1,01, или 1,62%, до $63,39 за баррель. Американская нефть WTI выросла на $1, или 1,71%, до $59,55. Обе эталонные марки завершили торги в пятницу снижением - уже четвертый месяц подряд. Это самое продолжительное падение с 2023 года и связано с ожиданиями увеличения мирового предложения.

В начале ноября страны ОПЕК и их партнеры решили сделать паузу в наращивании добычи, притормозив попытки вернуть утраченные доли рынка на фоне опасений перепроизводства. По итогам воскресной встречи альянс вновь подчеркнул необходимость осторожности и готовность при необходимости продлить паузу или, наоборот, отменить дополнительные добровольные сокращения.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что "воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы" следует считать закрытым, что добавило неопределенности на нефтяном рынке, учитывая роль страны как крупного производителя.

В воскресенье Трамп сообщил, что беседовал с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, но не раскрыл деталей разговора и не объяснил, подразумевают ли его слова о закрытом воздушном пространстве возможные военные действия. "Не стоит делать далеко идущих выводов", - сказал он.

Каспийский трубопроводный консорциум, в который входят российские, казахстанские и американские акционеры, в субботу объявил об остановке работы после того, как швартовое оборудование на его российском терминале в Чёрном море было повреждено украинским беспилотником.

Агентство отмечает, что КТК обеспечивает транспортировку свыше 1% мировой нефти.