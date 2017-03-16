Цены на нефть ускорили рост после повышения ставки ФРС США

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть в среду ускорили рост сразу после оглашения решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ее базовой процентной ставки, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report, по состоянию на 22.55 по бакинскому времени стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 1,85% — до 51,86 доллара за баррель.

Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,41% — до 48,86 доллара за баррель.

До объявления решения американского регулятора нефть марки Brent дорожала на 1,02%, а марки WTI — на 1,38%.

Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам мартовского заседания повысил базовую процентную ставку до 0,75-1% годовых с уровня в 0,5-0,75%.