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    Цены на нефть упали до семимесячного минимума

    Report: Brent может подешеветь до 42 долларов за баррель

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на международных биржах цена на Brent откатилась до 45,9 долларов за баррель, что является семимесячным минимумом. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, причина кроется в наращивании нефтедобычи в Ливии и росте запасов нефти на плавучих нефтехранилищах. Так, крупнейшая немецкая нефтегазовая компания Wintershall AG возобновила производство как минимум на двух нефтяных площадках в Ливии. Помимо этого, согласно данным французской компании Kpler SAS, объем нефти, хранящейся в танкерах, достиг максимума 2017 года на уровне 111,9 млн баррелей.

    Все это говорит о том, что на рынке нефти тяжело восстановить баланс, таким образом, Brent начала падать в цене. Сегодня нефть продается на 2,1% дешевле по сравнению со вчерашним днем.

    Аналитическая группа Report полагает, что Brent сначала подешевеет до 44 долларов/баррель, а впоследствии может откатиться до 42 долларов/баррель. 

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