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Цены на нефть сохранили стабильность на разнонаправленных факторах

Цены на нефть сохранили стабильность на разнонаправленных факторах Мировые цены на нефть в четверг утром продемонстрировали стабильность.
Энергетика
9 марта 2023 г. 09:50
Цены на нефть сохранили стабильность на разнонаправленных факторах

Мировые цены на нефть в четверг утром продемонстрировали стабильность.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Рынки продолжают оценивать перспективы спроса на фоне рисков рецессии и заявлений Федеральной резервной системы (ФРС) США, обращая внимание и статистику по запасам в стране.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на символические 0,02%, до 82,68 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,01%, до 76,67 доллара.

В целом котировки стабильны на разнонаправленных факторах. Так, ранее на неделе глава ФРС США Джером Пауэлл подтвердил намерение регулятора продолжить повышать учетную ставку в борьбе с инфляцией. Ужесточение монетарной политики усиливает опасения по поводу рецессии, что негативно для перспектив спроса.

В то же время в среду Минэнерго США сообщил, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 3 марта снизились на 1,7 млн баррелей, аналитики, напротив, ожидали роста. А добыча нефти в стране за неделю снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,2 млн баррелей в день.

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Версия на английском языке Oil prices remain stable

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