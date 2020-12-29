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Цены на нефть растут на ожиданиях по восстановлению спроса

Цены на нефть растут на ожиданиях по восстановлению спроса По мнению аналитиков, для рынка нефти рост может быть ограничен из-за нового варианта COVID
Энергетика
29 декабря 2020 г. 09:47
Цены на нефть растут на ожиданиях по восстановлению спроса

Мировые цены на нефть во вторник утром растут, трейдеры надеются, что новый пакет экономической помощи США поддержит восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.00 (по бакинскому времени) цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,43% — до 51,12 доллара США за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,48%, до 47,85 доллара США за баррель. Февральский фьючерс на Brent дорожал на 0,45%, до 51,09 доллара США за баррель.

Власти США продолжают поддержку пострадавшей от пандемии коронавируса экономики. Президент страны Дональд Трамп в ночь на понедельник подписал документ о госбюджете на 2021 год, включающий в себя пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов, необходимый, как заявляется, в связи с пандемией коронавируса.

Ситуация с COVID-19 в Соединенных Штатах остается одной из самых тревожных в мире. По данным университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в стране за все время превысило 19,2 миллиона человек, а в следующей по списку Индии показатель составляет 10,2 миллиона, при этом в мире количество зараженных составляет уже 81 миллион.

"Перед Новым годом рынки кажутся очень нестабильными, но сегодня они должны найти поддержку за счет… рисковых рынков, так как акции растут на ожиданиях значительного стимулирования. Однако для рынка нефти рост может быть ограничен из-за нового варианта COVID", — цитирует агентство Reuters мнение старшего стратега по мировым рынкам Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).

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Версия на английском языке Oil rises on hopes US pandemic stimulus payments to spur demand

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