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Цены на нефть незначительно повысились

Цены на нефть незначительно повысились Цены на нефть эталонных марок незначительно повысились утром в четверг.
Энергетика
22 февраля 2024 г. 10:49
Цены на нефть незначительно повысились

Цены на нефть эталонных марок незначительно повысились утром в четверг.

Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 83,23 доллара за баррель, что на 20 центов выше показателя на закрытие предыдущей сессии, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

В среду эти контракты повысились в цене на 69 центов, до 83,03 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 20 центов (0,26%) и составили 78,11 доллара за баррель.

Накануне фьючерс подорожал на 87 центов, до 77,91 доллара за баррель.

Нефть с начала года колеблется в довольно узком диапазоне и сейчас торгуется у его верхней границы. Инвесторы оценивают прогнозы спроса на энергоносители в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире, а также геополитические риски на Ближнем Востоке и вероятность перебоев поставок через Красное море.

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Версия на английском языке Oil prices slightly up

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