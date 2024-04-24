Цены на нефть незначительно повысились

Котировки нефти выросли в среду после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. В центре внимания трейлеров остается ситуация на Ближнем Востоке. Кроме того, они ждут данных о запасах энергоносителей в США, которые Минэнерго раскроет позднее в этот

Котировки нефти выросли в среду после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. В центре внимания трейлеров остается ситуация на Ближнем Востоке. Кроме того, они ждут данных о запасах энергоносителей в США, которые Минэнерго раскроет позднее в этот день.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", июньские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,06 доллара (0,07%), до 88,48 доллара за баррель.

Во вторник Brent подорожал на 1,42 доллара (1,6%), до 88,42 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI подорожали на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX на 0,09 доллара (0,11%), до 83,45 доллара за баррель.

По итогам предыдущих торгов контракт подорожал на 1,46 доллара (1,8%), до 83,36 доллара за баррель.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали снижение запасов нефти в Штатах на неделе, завершившейся 19 апреля, на 3,23 млн баррелей.

"Трейдеры, наконец, получили возможность сфокусироваться на фундаментальных для рынка факторах, премия за геополитический риск несколько сократилась, - отмечает аналитик Saxo Capital Markets в Сингапуре Чару Чанана. - Снижение запасов является сигналом того, что спрос на нефть держится".

Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил законопроект, включающий новые санкции против нефтяного сектора Ирана. Санкционный пакет предусматривает, в частности, меры в отношении портов, судов и НПЗ, участвующих в транспортировке или переработке иранской нефти в нарушение американских ограничений. Кроме того, он расширяет вторичные санкции.