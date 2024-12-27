Цены на нефть марки Brent превысила $73 за баррель

Цены на нефть эталонных марок практически не изменились утром в пятницу.

Цены на нефть эталонных марок практически не изменились утром в пятницу.

Как передает Report, февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 1 цент - до $73,27 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились на 3 цента - до $69,65 за баррель.

Рынок ждет официальных данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в пятницу в 21:00 мск. Публикация отчета была перенесена на два дня из-за рождественских праздников. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что отчет Минэнергетики укажет на снижение запасов нефти на 2 млн баррелей.

Ранее Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 3,2 млн баррелей.