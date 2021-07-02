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Цены на нефть колеблются в ожидании решений ОПЕК+

Цены на нефть колеблются в ожидании решений ОПЕК+ Инвесторы ожидали, что альянс в четверг примет решение о параметрах добычи в августе, однако позднее заседание было перенесено на пятницу
Энергетика
2 июля 2021 г. 09:17
Цены на нефть колеблются в ожидании решений ОПЕК+

Мировые цены на нефть в пятницу утром колеблются в районе закрытия четверга, инвесторы ожидают решений альянса ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.56 (по бакинскому времени) цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,09% — до 75,77 доллара США, августовских фьючерсов на WTI — на 0,01%, до 75,22 доллара США за баррель. Минутами ранее нефть обеих марок незначительно дорожала.

Инвесторы ожидали, что альянс в четверг примет решение о параметрах добычи в августе, однако позднее заседание было перенесено на пятницу. Отмечалось, что заседание мониторингового комитета ОПЕК+ затянулось, так как со своей базой отсчета сокращений добычи не согласны ОАЭ.

Основательница Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари (Vandana Hari), мнение которой приводит агентство Bloomberg, полагает, что на этом фоне предварительная сделка между Саудовской Аравией и Россией состоится, однако могут быть сделаны некоторых уступки ОАЭ.

Аналитики полагают, что ОПЕК+ договорится об увеличении добычи на 400 тысяч баррелей в день ежемесячно с августа до конца текущего года.

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Версия на английском языке Oil prices fluctuate in anticipation of OPEC+ decisions
Версия на азербайджанском языке OPEC+ alyansının qərarları öncəsi neftin qiyməti dəyişir

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