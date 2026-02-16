Цены на газ в Европе снизились на 4%
Энергетика
- 16 февраля, 2026
- 11:33
Биржевые цены на газ в Европе начинают неделю снижением к расчетной цене пятницы - на 4%, до $382 за тысячу кубометров.
Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.
Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $380,4 (-4,6%). Далее их стоимость составила $382,4 (-4,1%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $398,6 за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила $420, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.
