Цены на газ в Европе снизились на 4%

Биржевые цены на газ в Европе начинают неделю снижением к расчетной цене пятницы - на 4%, до $382 за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $380,4 (-4,6%). Далее их стоимость составила $382,4 (-4,1%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $398,6 за тысячу кубометров.

Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила $420, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.