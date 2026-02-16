Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Цены на газ в Европе снизились на 4%

    Энергетика
    • 16 февраля, 2026
    • 11:33
    Цены на газ в Европе снизились на 4%

    Биржевые цены на газ в Европе начинают неделю снижением к расчетной цене пятницы - на 4%, до $382 за тысячу кубометров.

    Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

    Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $380,4 (-4,6%). Далее их стоимость составила $382,4 (-4,1%).

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $398,6 за тысячу кубометров.

    Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила $420, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.

    стоимость газа Европа фьючерсы
    Gas prices in Europe fall 4%
    Ты - Король

    Последние новости

    11:59

    ГКНБ Кыргызстана: В трех реабилитационных центрах пытали пациентов, двое умерли

    В регионе
    11:57

    Генпрокуратура расследует смерть пациентки после операции в частной клинике Баку

    Происшествия
    11:51
    Фото

    В город Ходжалы, поселки Гадрут и Гырмызы Базар возвращаются еще 60 семей

    Внутренняя политика
    11:45

    В Пакистане в результате взрыва погибли два человека, в том числе ребенок

    Другие страны
    11:42
    Фото

    Дни азербайджанского кино стартовали в Берлине показом фильма "Танец Победы"

    Kультурная политика
    11:37

    Число налогоплательщиков в Азербайджане приблизилось к 1,7 млн

    Бизнес
    11:37

    Посол: Баку и Абу-Даби договорились о всеобъемлющем экономическом партнерстве

    Внешняя политика
    11:36
    Фото

    В Нахчыване в следовавшем из Ирана в Турцию грузовике обнаружен 41 кг метамфетамина

    Происшествия
    11:33

    ЦБА закрывает "Офис наличных денег" и передает услуги коммерческим банкам

    Финансы
    Лента новостей