
    Цены на газ в Европе снизились на 1,6%

    Энергетика
    • 01 декабря, 2025
    • 12:41
    Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1,6%, находясь ниже $340 за тысячу кубометров, впервые с 11 июля прошлого года.

    Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

    Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $340,1 (-1,4%). Далее их стоимость составляет $339,3 (-1,6%).

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $345 за тысячу кубометров. При этом в прошлый осенне-зимний период, в середине февраля, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали $630 за тысячу кубометров.

    фьючерсы стоимость газа Европа индекс TTF
