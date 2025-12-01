Цены на газ в Европе снизились на 1,6%
Энергетика
01 декабря, 2025
12:41
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1,6%, находясь ниже $340 за тысячу кубометров, впервые с 11 июля прошлого года.
Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.
Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $340,1 (-1,4%). Далее их стоимость составляет $339,3 (-1,6%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $345 за тысячу кубометров. При этом в прошлый осенне-зимний период, в середине февраля, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали $630 за тысячу кубометров.
