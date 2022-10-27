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Цены на газ в Европе опустились ниже 1100 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе опустились ниже 1100 долларов за тысячу кубометров Биржевые цены на газ в Европе в четверг опустились к расчетной цене накануне почти на 1%.
Энергетика
27 октября 2022 г. 12:32
Цены на газ в Европе опустились ниже 1100 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе в четверг опустились к расчетной цене накануне почти на 1%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Ноябрьские фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги снижением - у отметки 1 020,1 доллара за тысячу кубометров (-5,4%). Затем достигли 1 071,6 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1 078,7 доллара за тысячу кубометров.

В начале марта газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3 892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

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