Цена нефти марки Brent превысила 50 за баррель

Баку. 8 Сентября. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть в четверг продолжают активно расти; нефть марки Brent впервые с 26 августа превысила психологически важную отметку в 50 долларов за баррель.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.20 по Баку стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,23% — до 50,01 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 4,73% — до 47,65 доллара за баррель.