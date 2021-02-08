Цена нефти Brent впервые с января 2020 года превысила 60 долларов

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,77%

Мировые цены на нефть растут в понедельник утром на оптимизме вокруг восстановления спроса на рынке, стоимость нефти марки Brent поднялась выше 60 долларов США за баррель впервые с 29 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.25 (по бакинскому времени) цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,77% - до 60,01 доллара США за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,18%, до 57,53 доллара США за баррель.

Улучшение перспектив спроса на "черное золото" по мере развертывания вакцин от коронавируса по всему миру в понедельник подталкивает цены на нефть к новым максимумам. Все больше стран утверждают вакцины разных компаний для использования. Участники торгов надеются, что снижение темпов заболеваемости COVID и снятие карантинных ограничений вернут спрос на нефть на уровень до пандемии.

"Фундаментальная картина улучшения спроса и дисциплины на стороне предложения предполагает, что у рынка есть явный потенциал роста", — сказал агентству Bloomberg старший стратег CMC Markets Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy).

Говоря про предложение аналитик отмечает строгое исполнение странами ОПЕК+ договоренностей по сокращению добычи. С февраля стартовали договоренности ОПЕК+, согласно которым ряд стран согласился дополнительно сократить добычу суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию.