Цена нефти Brent поднялась выше 29 долларов

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 6,8% - до 29,04 долларов США за баррель.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов на 10:46 (по бакинскому времени).

В последний раз стоимость нефти этого сорта находилась выше уровня 29 долларов США за баррель 15 апреля текущего года.

По состоянию на 10:55 (по бакинскому времени), нефть марки Brent торговалась на уровне 28,92 долларов США за баррель (+6,3%), а нефть сорта WTI росла на 8,3% - до 24,67 долларов США за баррель.