Цена на газ в Европе снова обновила рекорд

Сентябрьский фьючерс на газ по индексу TTF на бирже ICE достигал 47,7 евро за 1 тыс. кВт/ч

Цена на газ в Европе обновила исторический максимум, впервые превысив 580 долларов США за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", это произошло после решения «Газпрома» забронировать только 4% твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы Украины. В 15:10 (по бакинскому времени) сентябрьский фьючерс на газ по индексу TTF на бирже ICE достигал 47,7 евро за 1 тыс. кВт/ч.

На хабе TTF стоимость сентябрьского фьючерса на момент открытия торгов составляла почти 550 долларов США за 1 тыс. кубометров. После объявления итогов аукциона она поднялась на 2,5% до 586,3 долларов США.

В августе цены на газ уже несколько раз обновили исторические рекорды. В частности, цены выросли на фоне последствий пожара на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем. Из-за происшествия прокачка газа по газопроводу «Ямал—Европа» упала на треть по отношению к среднему уровню предыдущего дня. 10 августа уровень поставок газа, который наблюдался до пожара, почти удалось восстановить.