Цена газа в Европе закрепилась выше $1 200 за 1 тыс. куб. м

Цена на газ в Европе по итогам торгов на лондонской бирже ICE закрепилась на уровне выше 1 200 долларов США за тыс. куб. м.

Цена на газ в Европе по итогам торгов на лондонской бирже ICE закрепилась на уровне выше 1 200 долларов США за тыс. куб. м.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на закрытии торгов сегодня составила около 1 214 долларов США за тыс. куб. м, или 101,2 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).

Общий рост цены с начала дня составил более 8%. В пике цена почти достигала 1 230 долларов США за 1 тыс. куб. м.

TTF установил исторический максимум 6 октября, когда цена на газ превысила 1 900 долларов США за тыс. куб. м, но после этого стала стремительно снижаться.

Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана в том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.