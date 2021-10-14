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Цена газа в Европе закрепилась выше $1 200 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе закрепилась выше $1 200 за 1 тыс. куб. м Цена на газ в Европе по итогам торгов на лондонской бирже ICE закрепилась на уровне выше 1 200 долларов США за тыс. куб. м.
Энергетика
14 октября 2021 г. 21:51
Цена газа в Европе закрепилась выше $1 200 за 1 тыс. куб. м

Цена на газ в Европе по итогам торгов на лондонской бирже ICE закрепилась на уровне выше 1 200 долларов США за тыс. куб. м.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на закрытии торгов сегодня составила около 1 214 долларов США за тыс. куб. м, или 101,2 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).

Общий рост цены с начала дня составил более 8%. В пике цена почти достигала 1 230 долларов США за 1 тыс. куб. м.

TTF установил исторический максимум 6 октября, когда цена на газ превысила 1 900 долларов США за тыс. куб. м, но после этого стала стремительно снижаться.

Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана в том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.

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