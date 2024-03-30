Цена газа в Европе в I квартале упала на 17%

Цена газа в Европе по итогам января-марта 2024 года упала на 17% - до около 306 долларов за 1 тыс. куб. м.

Цена газа в Европе по итогам января-марта 2024 года упала на 17% - до около 306 долларов за 1 тыс. куб. м.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах.

Основными факторами снижения стали теплая погода, высокая заполненность газовых хранилищ и снижение спроса на газ в ЕС.

Если 29 декабря 2023 года фьючерсы на газ торговались около 367 долларов за 1 тыс. куб. м, то 28 марта торги закрылись на уровне 306 долларов - на 17% ниже по сравнению с началом года.

В декабре 2023 года средняя цена газа в Европе составляла порядка 408 долларов за 1 тыс. куб. м, но затем происходило ее постепенное снижение: в январе - до 337 долларов (на 53% ниже в годовом выражении), в феврале - до 288 долларов (-51%), в марте - до 302 долларов (-38%).

Падение стоимости газа произошло благодаря высокой заполненности газовых хранилищ и относительно теплой погоде. Сейчас они заполнены на рекордные 59% для данного времени года. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа прошлого года, а к началу сезона отбора накопили в них рекордные 99,63%.

Кроме того, доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в текущем году в целом оказывается выше, чем в 2023 году.