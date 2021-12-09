Цена газа в Европе снизилась на 3%

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг снижается до 1 150 долларов США за 1 тыс. кубометров на фоне роста номинаций на поставку топлива из Норвегии.

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг снижается до 1 150 долларов США за 1 тыс. кубометров на фоне роста номинаций на поставку топлива из Норвегии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на закрытии торгов опустилась до 1 151 долларов за 1 тыс. кубометров.

Общее снижение стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия накануне превышает 3%.

Как передает ТАСС, причиной снижения цен мог стать рост номинаций на поставку газа из Норвегии в Европу. За сутки они выросли на 19% - до 350,1 млн кубометров в сутки после резкого падения до 293,3 млн кубометров вчера.

Накануне цена газа в Европе закрепилась на отметке выше 1 200 долларов за 1 тыс. кубометров.