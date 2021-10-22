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Цена фьючерсов на газ в Европе незначительно снизилась

Цена фьючерсов на газ в Европе незначительно снизилась Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов пятницы снизилась менее чем на 1%, до уровня чуть выше 1 050 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
22 октября 2021 г. 21:17
Цена фьючерсов на газ в Европе незначительно снизилась

Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов пятницы снизилась менее чем на 1%, до уровня чуть выше 1 050 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные на ICE Futures.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составляла 1 048,3 доллара США за тысячу кубометров, в течение дня менялась незначительно, а к окончанию торговой сессии составила 1 051,3 доллара США, что ниже расчетной цены четверга на 0,9%.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В четверг торги закрылись на уровне 1 053 доллара США за тысячу кубометров, а расчетная цена чуть превысила 1 060 долларов США.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов США за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1 937 долларов США за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.

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