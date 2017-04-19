Цена барреля нефти марки Brent упала ниже $53

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,8% и составила $52,74 за баррель.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $53 за баррель 4 апреля 2017 г.

Цены на нефть усилили падение после публикации министерством энергетики США еженедельных данных по коммерческим запасам нефти в Штатах. Так, в период с 7 по 14 апреля они снизились на 1,1 млн баррелей, до 532,3 млн баррелей при прогнозе снижения на 1,47 млн баррелей.