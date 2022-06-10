О нас

Цена азербайджанской нефти пробила отметку в 131 доллар

Цена азербайджанской нефти пробила отметку в 131 доллар Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,13 доллара или 0,87%, до 131,15 доллара.
Энергетика
10 июня 2022 г. 09:15
Цена азербайджанской нефти пробила отметку в 131 доллар

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,13 доллара или 0,87%, до 131,15 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Решение о санкциях в отношении российской нефти на мировом рынке ускорило рост цен на "черное золото".

На торгах нефть марки Brent стоила 123,07 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijani oil price settles above $131
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 131 dolları keçib

Экслюзивные новости

Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
10 июня 2022 г. 00:16
Азербайджан и Турция могут совместно производить авиатранспортные технологии
Азербайджан и Турция могут совместно производить авиатранспортные технологии
9 июня 2022 г. 18:25
Кямран Алиев назначил нового прокурора Ходжавенда
Кямран Алиев назначил нового прокурора Ходжавенда
9 июня 2022 г. 16:52
Румынский министр: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном по ряду проектов, включая ЮГК
Румынский министр: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном по ряду проектов, включая ЮГК
9 июня 2022 г. 15:13
ФАО анонсировала возможности увеличения производства семян в Азербайджане
ФАО анонсировала возможности увеличения производства семян в Азербайджане
9 июня 2022 г. 13:14
Азербайджан хочет закупить у Турции семена пшеницы
Азербайджан хочет закупить у Турции семена пшеницы
9 июня 2022 г. 12:25
Президент Генеральной Ассамблеи ООН посетит Азербайджан
Президент Генеральной Ассамблеи ООН посетит Азербайджан
9 июня 2022 г. 00:18
Вице-президент: BP будет способствовать декарбонизации нефтегазового сектора Азербайджана
Вице-президент: BP будет способствовать декарбонизации нефтегазового сектора Азербайджана
8 июня 2022 г. 15:53
На азербайджанский рынок в этом году ожидается выход 23 компаний из Казахстана
На азербайджанский рынок в этом году ожидается выход 23 компаний из Казахстана
7 июня 2022 г. 14:24
Masdar приступила к переговорам с правительством Азербайджана по дальнейшим проектам
Masdar приступила к переговорам с правительством Азербайджана по дальнейшим проектам
7 июня 2022 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi