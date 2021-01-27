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Британские компании заинтересованы в восстановлении освобожденных земель

Британские компании заинтересованы в восстановлении освобожденных земель Министр энергетики Пярвиз Шахбазов принял посла Великобритании в Азербайджане Джеймса Шарпа
Энергетика
27 января 2021 г. 13:04
Британские компании заинтересованы в восстановлении освобожденных земель
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Министр энергетики Пярвиз Шахбазов принял посла Великобритании в Азербайджане Джеймса Шарпа.

Об этом Report сообщили в министерстве.

На встрече обсуждались двусторонние отношения, возможности сотрудничества в энергетической сфере, а также создание зон зеленой энергетики на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Подчеркнув успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Великобританией во всех сферах, в том числе в энергетическом секторе, министр рассказал о плодотворном сотрудничестве, осуществляемом с компанией BP, высоко оценил совместные усилия в соответствии с вызовами, стоящими перед энергетическим сектором, включая развитие использования возобновляемых источников энергии. Он проинформировал о планах по восстановлению освобожденных территорий и созданию зоны зеленой энергетики.

Посол выразил заинтересованность в участии британских компаний в восстановительных работах в сфере электроэнергетики на освобожденных территориях, а также в развитии использования возобновляемой энергии в Азербайджане в целом.

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Версия на английском языке British companies show interest in liberated lands' restoration
Версия на азербайджанском языке Britaniya şirkətləri azad edilmiş torpaqlarda bərpa işlərinə maraq göstərir

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