Британская делегация побывала в SOCAR

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) состоялась официальная церемония открытия программы визита в Азербайджан возглавляемой торговым посланником премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджану баронессой Николсон делегации в составе представителей более чем 25 компаний, занятых в различных сферах нефтегазовой промышленности.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, основной целью визита, который продлится с 29 ноября по 1 декабря, является налаживание и развитие сотрудничества между местными и британскими нефтегазовыми компаниями. Выступившие на церемонии открытия баронесса Николсон, вице-президент SOCAR по вопросам геологии и геофизики Бахрам Гусейнов и вице-президент BP-Azerbaijan Джо Мерфи коснулись истории сотрудничества между странами, текущих и будущих проектов, а также ответили на вопросы участников мероприятия.

Затем состоялась бизнес-презентация для приглашенных отечественных и иностранных компаний, охватившая темы поправок в законодательство по инициативе SOCAR, направленных на развитие бизнеса в стране, бизнес-среды, темпов роста макроэкономических показателей, нефтегазовой промышленности и др. В ближайшие дни продолжится визит делегации на действующие в Азербайджане предприятия, учрежденные с участием международных компаний.