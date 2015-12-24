Бразильская нефтегазовая компания Petrobras сокращает планы по добыче нефти

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Бразильская нефтегазовая компания Petrobras вынуждена будет сократить свои планы относительно добычи нефти из подсолевых горизонтов, на которые она делала основную ставку все последние годы.

Как сообщает Report со ссылкой на World Oil, об этом заявил старший аналитик исследовательской и консалтинговой фирмы Global Data Эдриан Лара.

Согласно планам компании, около 65% нефтедобычи Бразилии будут обеспечивать к 2020 году именно подсолевые залежи углеводородов. В этих слоях, по данным нефтеразведки, находится до 11,6 млрд. баррелей извлекаемых запасов.

Однако реализация таких масштабных планов зависит от своевременного развертывания FPSO (судно добычи и хранения нефти), а также от темпов бурения и количества скважин. И тот факт, что долги Petrobras составляют более 100 млрд. долларов, делает перспективы компании в этом смысле очень зыбкими.

"Petrobras планировала капиталовложения и формировала производственный прогноз еще до крупнейшего в истории нефтегаза коррупционного скандала. И сейчас компания вынуждена отложить планы своего развития, поскольку ей придется сократить бюджет на ближайшие два года", - отмечает Лара.