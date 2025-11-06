Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    BP в январе-сентябре добыла на Шахдениз 21 млрд кубометров газа

    Энергетика
    • 06 ноября, 2025
    • 13:15
    BP в январе-сентябре добыла на Шахдениз 21 млрд кубометров газа

    Компания BP-Azerbaijan в январе-сентябре 2025 года добыла с месторождения "Шахдениз" 21 млрд кубометров газа, что на 5% выше показателя января-сентября 2024 года.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе компании.

    С месторождения "Шахдениз" в январе-сентябре 2025 года также добыто более 3 млн тонн конденсата [примерно 24 млн баррелей], что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года.

    "В настоящее время добывающие мощности месторождения составляют примерно 75,7 млн кубометров в сутки или примерно 27,6 млрд кубометров в год", - отметили в компании.

    Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года.

    Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: BP (оператор - 29,99 %), ЛУКОЙЛ (19,99 %), TPAO (19 %), NICO (10 %) и ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (16,02 %), MVM (5%)

    BP-Azerbaijan Шахдениз газ добыча газа

