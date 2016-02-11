​BP в этом году намерен сохранить высокий уровень добычи на "Шахдениз"

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Компания BP в 2016 году планирует сохранить на высоком уровне добычу на месторождении "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия. Как передает Report, об этом сказал региональный директор BP по Азербайджану, Турции и Грузии Гордон Биррелл изданию Natural gas Europe.

Он отметил, что в 2015 году с месторождения добыто 10 млрд. кубометров газа и 2,3 млн. тонн конденсата: "Мы намерены сохранить высокий уровень добычи и в 2016 году. Добытые в 2015 году объемы газа поставлялись на рынки Азербайджана, Грузии и Турции, а также компании BTC Co.".

Г.Биррелл, коснувшись месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ), отметил, что в 2015 году SOCAR передано в среднем 9 млн. кубометров попутного газа в сутки: "Остальные объемы попутного газа вновь закачаны в коллектор для сохранения давления. Сейчас мы имеем 6 инжекторных скважин на АЧГ".

Представитель компании также сообщил, что до сегодняшнего дня компания BP-Azerbaijan пробурила 190 скважин на АЧГ и "Шахдениз".

По словам Г.Биррелла, в рамках проекта второго этапа разработки месторождения "Шахдениз" предусмотрено бурение 26 скважин глубиной более 6 000 м, из которых 9 скважин уже пробурено.

"В рамках "Шахдениз-2" планируется добывать 16 млрд. кубометров газа в год, который будет экспортироваться на рынки Турции и Юго-Восточной Европы. Согласно графику, первый газ достигнет Турции в 2018 году, Европы - в 2020 году", - отметил региональный директор.