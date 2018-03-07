BP озвучил прогноз цен на нефть

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Цена нефти в диапазоне 50-65 долларов за баррель будет наиболее вероятной на ближайшие несколько лет.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такой прогноз озвучил глава британской нефтегазовой BP Боб Дадли на конференции CERAWeek в Хьюстоне.

"Предсказать цены на нефть невозможно. Но думаю, что диапазон 50-65 долларов за баррель установится на ближайшие несколько лет", - сказал он.

Дадли является одним из авторов известного прогноза "низко и надолго", такая формулировка применительно к прогнозу цен на нефть в том числе использовалась в одном из отчетов МЭА.