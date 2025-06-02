BP и SOCAR подпишут новый документ по месторождению "Карабах"

3 июня компания "BP-Азербайджан" и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) подпишут новый документ по проекту "Карабах".

3 июня компания "BP-Азербайджан" и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) подпишут новый документ по проекту "Карабах".

Об этом сообщили Report источники в BP.

Отмечается, что подписание состоится в рамках 30-й юбилейной Международной Каспийской выставки нефти и газа, а также 13-й Каспийской международной выставки энергетики и зеленой энергии, проходящих в Баку.

Напомним, 20 сентября 2024 года SOCAR и BP подписали Меморандум о взаимопонимании по нефтяному месторождению "Карабах", а также по структуре "Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара" (ADUA).