О нас

BP и SOCAR подпишут новый документ по месторождению "Карабах"

BP и SOCAR подпишут новый документ по месторождению "Карабах" 3 июня компания "BP-Азербайджан" и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) подпишут новый документ по проекту "Карабах".
Энергетика
2 июня 2025 г. 13:52
BP и SOCAR подпишут новый документ по месторождению Карабах

3 июня компания "BP-Азербайджан" и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) подпишут новый документ по проекту "Карабах".

Об этом сообщили Report источники в BP.

Отмечается, что подписание состоится в рамках 30-й юбилейной Международной Каспийской выставки нефти и газа, а также 13-й Каспийской международной выставки энергетики и зеленой энергии, проходящих в Баку.

Напомним, 20 сентября 2024 года SOCAR и BP подписали Меморандум о взаимопонимании по нефтяному месторождению "Карабах", а также по структуре "Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара" (ADUA).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BP və SOCAR “Qarabağ” layihəsi üzrə yeni sənəd imzalayacaq

Экслюзивные новости

Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
30 мая 2025 г. 16:55
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
30 мая 2025 г. 12:54
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
29 мая 2025 г. 15:13
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
24 мая 2025 г. 12:08
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
22 мая 2025 г. 09:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi