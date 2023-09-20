BP и Азербайджанская инвестиционная компания подписали соглашение

BP и Азербайджанская инвестиционная компания подписали документ, отражающий намерение компаний войти в проект "Шафаг" (Sunrise).

BP и Азербайджанская инвестиционная компания подписали соглашение.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, соглашение было подписано с участием председателя правления компании BP Хельге Лунда, исполнительного вице-президента BP по добыче и операциям Гордона Биррелла и бывшего главного исполнительного директора компании лорда Джона Филипа Брауна.

Документ был подписан в рамках их визита в Баку для участия в мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, организованном Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) во дворце "Гюлистан".

Документ отражает намерение SOCAR и Азербайджанской инвестиционной компании войти в проект "Шафаг" (Sunrise).

Мероприятие проводилось по случаю Дня нефтяника, учрежденного Гейдаром Алиевым в 2001 году.