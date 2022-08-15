bp: Добыча на платформе "Шахдениз Альфа" приостановлена ​​на 14 дней

В рамках годовой рабочей программы "Шахдениз" bp Azerbaijan приступила к реализации плановой программы профилактических работ на платформе "Шахдениз Альфа" и установках "Шахдениз-1" на Сангачальском терминале.

В рамках годовой рабочей программы "Шахдениз" bp Azerbaijan приступила к реализации плановой программы профилактических работ на платформе "Шахдениз Альфа" и установках "Шахдениз-1" на Сангачальском терминале.

Об этом Report сообщили в bp Azerbaijan.

Согласно плану, добыча на платформе "Шахдениз Альфа" будет приостановлена ​​на 14 дней, начиная с 14 августа 2022 года, для эффективного проведения плановых профилактических, инспекционных и проектных работ.

В период действия программы платформа "Шахдениз Браво" и система добычи и экспорта "Шахдениз 2" в целом, а также установки "Шахдениз 2" на Сангачальском терминале будут продолжать свою работу в обычном режиме, включая поставку газа на региональный и европейский рынки.