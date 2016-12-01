BP-Azerbaijan: Ведутся переговоры с SOCAR по объему добычи с АЧГ

Баку.1 декабря. REPORT.AZ/ Ведутся переговоры с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) по объему добычи с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в следующем году.Как передает Report, об этом сообщил вице-президент BP Azerbaijan по внешним связям и стратегии Бахтияр Асланбейли.

По его словам, годовой рабочий план и бюджетный документ находятся на стадии утверждения: "В этом году добыча с АЧГ ожидается на прошлогоднем уровне. В прошлом году среднегодовая добыча составила 634 тыс. баррелей/день. В этом году ожидается на уровне 630 тыс. баррелей/день. Следует учесть, что сохранение добычи на этом уровне, несмотря на значительное сокращение расходов, требует особого умения.

Представитель BP-Azerbaijan отметил, что сохранить объем добычи в следующем году на уровне 2015-2016 годов очень сложно: "Месторождение "стареет". Отдача новых скважин очень низкая и требует инвестиций. После продления срока соглашения потребуются новые инвестиции, за счет которых можно будет обеспечить добычу в определенном объеме".

Отметим, что объем нефтедобычи с АЧГ в 2015 году составил 31,3 млн тонн.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. Участниками проекта являются компании BP (35,8%-оператор), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Itochu (4,3%), ONGC Videsh Ltd. (OVL, 2,7%).