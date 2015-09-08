​Bloomberg: Цены на нефть падают из-за высказываний российских официальных лиц

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Одной из причин резкого падения цен на нефть на мировых рынках стало заявление президента компании "Роснефть" Игоря Сечина. Эксперты агентства Bloomberg считают, что высказывание И.Сечина о невозможности вступления России в ОПЕК, сделанное им 7 сентября на конференции FT Commodities в Сингапуре, резко снизило стоимость нефти.

Как сообщает Report, по мнению Bloomberg, за данным высказыванием И.Сечина стоит заявление вице-премьера Аркадия Дворковича на прошлой неделе, который исключил возможность искусственного снижения добычи нефти в России. Это означает, что на мировом рынке сохранится тенденция к превышению предложения над спросом.

Помимо этого отмечается, что другой причиной снижения цен на нефть является очередное падение китайского рынка акций на 2,6%. Отметим, что на сегодняшний день Китай является мировым лидером по потреблению нефти, вследствие чего замедление экономики серьезно сказывается на стоимости нефти.

Старший аналитик банка SEB Бьярн Шилдруп считает, что на снизившиеся после комментариев российской стороны цены на нефть могут оказать положительное влияние только данные по числу буровых установок в США.

Напомним, что вчера, 7 сентября, стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 1,51 долларов или 3,27% - до 44,54 долларов за баррель. Стоимость нефти марки Brent упала на 3,38% или 1,68 долларов - до 47,93 долларов за баррель.