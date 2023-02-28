Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,1%

Цены на газ в Европе в начале торгов незначительно выросли, примерно на 1%, что соответствует уровню августа 2021 года.

Цены на газ в Европе в начале торгов незначительно выросли, примерно на 1%, что соответствует уровню августа 2021 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 522,3 доллара (+0,5%) за тысячу кубометров. Далее их стоимость выросла до 525,5 доллара (+1,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 519,7 доллара за тысячу кубометров.