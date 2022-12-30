О нас

Биржевые цены на газ в Европе упали на 2%

Биржевые цены на газ в Европе упали на 2% Биржевые цены на газ в Европе на торгах в пятницу снищились на 2% и держатся около 925 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
30 декабря 2022 г. 12:44
Биржевые цены на газ в Европе упали на 2%

Биржевые цены на газ в Европе на торгах в пятницу снищились на 2% и держатся около 925 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 925,2 доллара за тысячу кубометров (-1,9%). Далее их стоимость составляет 923,7 доллара (-2,1%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня - 943,5 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ на европейском рынке в понедельник опустились ниже 850 долларов за тысячу кубометров - впервые с 21 февраля.

Страны Евросоюза 19 декабря договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2 тыс. долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropada təbii qazın birja qiymətləri 2 % düşüb

Самое читаемое

СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
28 декабря 2022 г. 00:36
Президент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
26 декабря 2022 г. 21:37
Пассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
ФотоПассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
23 декабря 2022 г. 15:30
Открыт участок дороги Баку-Губа
Открыт участок дороги Баку-Губа
23 декабря 2022 г. 16:01
В Баку на кругу 20 января будет ограничено движение транспорта
В Баку на кругу "20 января" будет ограничено движение транспорта
29 декабря 2022 г. 09:58
Производитель БПЛА Байрактар приступает к деятельности в Азербайджане
Производитель БПЛА "Байрактар" приступает к деятельности в Азербайджане
26 декабря 2022 г. 13:08
Пеле скончался
Пеле скончался
29 декабря 2022 г. 23:00
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
28 декабря 2022 г. 00:16
Миротворцы демонтировали и вывезли палатки и жилблоки в направлении Лачынского поста
ФотоМиротворцы демонтировали и вывезли палатки и жилблоки в направлении Лачынского поста
24 декабря 2022 г. 15:30
СМИ: В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэродрома
СМИ: В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэродрома
25 декабря 2022 г. 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi