Биржевые цены на газ в Европе упали на 2%

Биржевые цены на газ в Европе на торгах в пятницу снищились на 2% и держатся около 925 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе на торгах в пятницу снищились на 2% и держатся около 925 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 925,2 доллара за тысячу кубометров (-1,9%). Далее их стоимость составляет 923,7 доллара (-2,1%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня - 943,5 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ на европейском рынке в понедельник опустились ниже 850 долларов за тысячу кубометров - впервые с 21 февраля.

Страны Евросоюза 19 декабря договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2 тыс. долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля.