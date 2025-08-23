О нас

Бердымухамедов: Новая электростанция на Каспии укрепит энергетическое партнерство с Азербайджаном

Энергетика
23 августа 2025 г. 12:24
Бердымухамедов: Новая электростанция на Каспии укрепит энергетическое партнерство с Азербайджаном

На туркменском побережье Каспийского моря будет введена в эксплуатацию новая электростанция мощностью 1574 МВт.

Как передает Report со ссылкой на МИД Туркменистана, об этом заявил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на трехсторонней встрече высокого уровня с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Бердымухамедов отметил, что с ее вводом открываются дополнительные возможности для поставок электроэнергии в Азербайджан, а также для транзита через Азербайджан в европейские страны.

Версия на английском языке Berdimuhamedov: New power plant in Caspian Sea will strengthen energy partnership with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Berdıməhəmmədov: Xəzər dənizində yeni elektrik stansiyası Azərbaycanla enerji tərəfdaşlığını gücləndirəcək

