Бердымухамедов: Новая электростанция на Каспии укрепит энергетическое партнерство с Азербайджаном

Бердымухамедов: Новая электростанция на Каспии укрепит энергетическое партнерство с Азербайджаном

На туркменском побережье Каспийского моря будет введена в эксплуатацию новая электростанция мощностью 1574 МВт.

Как передает Report со ссылкой на МИД Туркменистана, об этом заявил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на трехсторонней встрече высокого уровня с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Бердымухамедов отметил, что с ее вводом открываются дополнительные возможности для поставок электроэнергии в Азербайджан, а также для транзита через Азербайджан в европейские страны.