Беларусь продолжает закупку нефти у США

Второй танкер с нефтью сорта White Eagle Blend готовится к отправке

Беларусь закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти, которая поступит в республику в августе.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в концерне "Белнефтехим".

Отмечается, что в четверг, 16 июля, в американском порту Beaumont готовится к отправке в Беларусь танкер с нефтью сорта White Eagle Blend (WEB).

Танкер должен прибыть в Клайпеду 6-8 августа, далее нефть по железной дороге поступит на "Нафтан".

"Сорт WEB является смесью трех сортов нефти (два американских и один канадский). Он специально разработан для европейских НПЗ, ориентированных на российский Urals", — говорится в сообщении.

В июне первый танкер с 77 тысячами тонн американской нефти для Беларуси достиг порта Клайпеда в Литве.