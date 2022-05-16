АЗС Shell прекращают работу в России

Автозаправки англо-нидерландской компании Shell перестают продавать топливо в России, но кафе и магазины при АЗС пока продолжают работу.

Автозаправки англо-нидерландской компании Shell перестают продавать топливо в России, но кафе и магазины при АЗС пока продолжают работу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам представитель компании.

"На станциях, входящих в периметр сделки с Lukoil, полностью приостановлена продажа топлива, а магазины и кафе пока продолжают работу", - сказал представитель Shell.

Shell в начале мая сообщала, что планирует остановить работу своих АЗС в России и завода по производству смазочных материалов в Тверской области для обеспечения их продажи новому владельцу. Позднее стало известно, что эти активы купит Lukoil.

Lukoil в мае подписал соглашения с дочерними обществами Shell о приобретении 100% в ООО "Шелл нефть". Это предприятие владеет сетью из 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России, и заводом смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет закрыта после одобрения Федеральной антимонопольной службы России.